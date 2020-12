Juric: «Al Verona mi sento coccolato e felice nonostante alcune incomprensioni» (Di sabato 19 dicembre 2020) Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina. Le sue parole. MATCH – «I ragazzi sono stati grandissimi. Stiamo affrontando un momento difficilissimo a livello di infortuni e tutto. Abbiamo concesso pochissimo contro una squadra che ha grandissimi giocatori». TANTI GIOVANI – «Abbiamo giovani interessati, come Yeboah che si allena poco con noi. Chiaro che Ilic, Salcedo, Colley, Lovato possono diventare giocatori importanti. Se recupero qualcuno per l’Inter? No ci dobbiamo arrangiare così». RIGORE – «Siamo aggressivi su tutte le zone di campo invece in area chiedo lucidità. Non vogliamo fare anticipi o altre cose in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Ivan, tecnico dell’Hellas, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni Ivan, tecnico dell’Hellas, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina. Le sue parole. MATCH – «I ragazzi sono stati grandissimi. Stiamo affrontando un momento difficilissimo a livello di infortuni e tutto. Abbiamo concesso pochissimo contro una squadra che ha grandissimi giocatori». TANTI GIOVANI – «Abbiamo giovani interessati, come Yeboah che si allena poco con noi. Chiaro che Ilic, Salcedo, Colley, Lovato possono diventare giocatori importanti. Se recupero qualcuno per l’Inter? No ci dobbiamo arrangiare così». RIGORE – «Siamo aggressivi su tutte le zone di campo invece in area chiedo lucidità. Non vogliamo fare anticipi o altre cose in ...

