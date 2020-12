Johnson conferma, Londra in lockdown da domani (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA, 19 DIC - "Con il cuore pesante devo annunciare che non possiamo avere il Natale che avevamo programmato". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson annunciando nuove restrizioni nel Regno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA, 19 DIC - "Con il cuore pesante devo annunciare che non possiamo avere il Natale che avevamo programmato". Lo ha detto il premier britannico Borisannunciando nuove restrizioni nel Regno ...

Covid, cancellato il Natale a Londra: scatta il lockdown duro | Johnson: "Agire contro nuova variante del virus"

Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, annunciando nuove restrizioni in seguito alle informazioni ad una nuova variante del coronavirus. Viene confermato che Londra e il sudest ...

