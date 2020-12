Covid: decreto di Natale in Gazzetta, è in vigore da oggi (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA, 19 DIC - Il decreto legge con le nuove misure anti contagio da Covid-19 per il periodo natalizio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento è in vigore da oggi, 19 dicembre. Rispetto alla bozza del testo entrata in Cdm, si aggiunge un articolo relativo ai ristori immediati per bar e ristoranti. "E' ... Leggi su ansa (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA, 19 DIC - Illegge con le nuove misure anti contagio da-19 per il periodo natalizio è stato pubblicato inufficiale. Il provvedimento è inda, 19 dicembre. Rispetto alla bozza del testo entrata in Cdm, si aggiunge un articolo relativo ai ristori immediati per bar e ristoranti. "E' ...

In vigore il decreto Natale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore da oggi, il nuovo decreto legge sulle misure anti-contagio da coronavirus per il periodo natalizio (QUI TUTTE LE NOVITA'). Rispetto alla ...

