Bologna, Mihajlovic: "Stop al ritiro ma voglio vedere l'atteggiamento giusto sul campo"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del lunch match di domani contro il Torino valido per la 13^ giornata di Serie A. I rossoblù, dopo il pareggio con lo Spezia, hanno sospeso il ritiro e si preparano a cercare i tre punti in campionato.

"Sorpreso dal momento del Torino? Stupito no, mi dispiace perchè sono stato bene a Torino, ho un bellissimo rapporto con tifosi, squadra, presidenti e società. Questa è un'altra dimostrazione di quando affermo che è un campionato strano dove tutti possono andare in difficoltà", ha esordito Mihajlovic sui granata. "Bisogna adattarsi velocemente, per fare in ..."

