Whatsapp, nel 2021 non funzionerà su tanti smartphone: l’elenco (Di venerdì 18 dicembre 2020) Whatsapp smetterà presto di funzionare su milioni di telefoni, il che significa che molte persone entreranno nel 2021 senza accesso alla popolare app. Le persone con smartphone meno recenti dovrebbero essere avvertite che l’app potrebbe smettere di funzionare per loro l’anno prossimo se non aggiornano il loro software. Ciò significa che hanno solo due settimane a disposizione a meno che non vogliano iniziare a utilizzare la piattaforma di chat su un dispositivo compatibile. Whatsapp smetterà di funzionare su milioni di telefoni questo mese: ecco su quali telefoni Partendo dai prodotti Apple, Whatsapp smetterà di funzionare per le persone che utilizzano un iPhone che non è stato aggiornato al software iOS 9 o versioni successive. Secondo quanto riferito, anche gli utenti Android che non dispongono di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 dicembre 2020)smetterà presto di funzionare su milioni di telefoni, il che significa che molte persone entreranno nelsenza accesso alla popolare app. Le persone conmeno recenti dovrebbero essere avvertite che l’app potrebbe smettere di funzionare per loro l’anno prossimo se non aggiornano il loro software. Ciò significa che hanno solo due settimane a disposizione a meno che non vogliano iniziare a utilizzare la piattaforma di chat su un dispositivo compatibile.smetterà di funzionare su milioni di telefoni questo mese: ecco su quali telefoni Partendo dai prodotti Apple,smetterà di funzionare per le persone che utilizzano un iPhone che non è stato aggiornato al software iOS 9 o versioni successive. Secondo quanto riferito, anche gli utenti Android che non dispongono di ...

italiaserait : Whatsapp, nel 2021 non funzionerà su tanti smartphone: l’elenco - marktcomm : Ti aiutiamo con progetti integrali di marketing e comunicazione digitale. Scopri i nostri servizi nel nostro sito… - soar24642284 : Parliamo nel whatsapp sempre ?????? - alfioottino : Segui questo link per entrare nel mio gruppo WhatsApp: - graziasteps : @VaeVictis Il 2020 è stato tanto meno grazie mille per la prima volta che mi hai risposto che mi hanno rotto le sca… -