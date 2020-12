Via la radio Fm da tutti gli smartphone dal primo gennaio 2021 (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Foto: Pixabay)Dal prossimo 1° gennaio 2021, tutti gli smartphone dotati di radio Fm che sono stati venduti finora in Italia dovranno spegnere il servizio per rispettare l’entrata ufficiale in vigore della legge n. 205/2017 e la successiva integrazione del decreto Sblocca Cantieri. La procedura avverrà tramite un aggiornamento software che disattiverà la funzione, così già come operato da Samsung, che è stato il primo produttore a muoversi in questa direzione obbligata. La legge 205/2017 (art. 1 comma 1044) richiede che tutti i dispositivi con radio Fm dovranno obbligatoriamente ricevere anche i servizi Dab+, ossia la radio digitale di ultima generazione. Il recente decreto Sblocca cantieri (art. 28 comma 5) ha inserito gli ... Leggi su wired (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Foto: Pixabay)Dal prossimo 1°glidotati diFm che sono stati venduti finora in Italia dovranno spegnere il servizio per rispettare l’entrata ufficiale in vigore della legge n. 205/2017 e la successiva integrazione del decreto Sblocca Cantieri. La procedura avverrà tramite un aggiornamento software che disattiverà la funzione, così già come operato da Samsung, che è stato ilproduttore a muoversi in questa direzione obbligata. La legge 205/2017 (art. 1 comma 1044) richiede chei dispositivi conFm dovranno obbligatoriamente ricevere anche i servizi Dab+, ossia ladigitale di ultima generazione. Il recente decreto Sblocca cantieri (art. 28 comma 5) ha inserito gli ...

Pietro_Vento : Giornale Radio Rai: gli italiani e le vaccinazioni anti-Covid nell’intervista di Pietro Vento al GR1… - germanaluciani : Dal 1° gennaio via la radio dagli smartphone e chi ce l’ha dovrà disabilitarla - blu_eventi : RT @contattogiorgi: Web Radio Fiaba Vitanova a cura di Donatella Schisa: Il principe rospo - JoeCool_____ : @Sage_striaton Non hai una radio tua? Via internet? - lunarossa31 : Unione Inquilini Notizie del 18 dicembre 2020 ore 16:30 - -

Ultime Notizie dalla rete : Via radio "Ci siamo emozionati via radio", parla l'armatore dei pescatori di Mazara Adnkronos Via la radio Fm da tutti gli smartphone dal primo gennaio 2021

Stop alla radio fm sugli smartphone dal 1 gennaio 2021 per via della legge 205/2017 e dei recenti aggiornamenti del decreto Sblocca Cantieri, tutte le info ...

Giovani e disagio, Usl e Comuni si accordano sulle iniziative

Giovani bellunesi, disagio e futuro ai tempi della pandemia: è iniziata la programmazione 2021. Si parla di laboratori, di film, di web radio, di approfondimenti su Dante e di ascolto nei ...

Stop alla radio fm sugli smartphone dal 1 gennaio 2021 per via della legge 205/2017 e dei recenti aggiornamenti del decreto Sblocca Cantieri, tutte le info ...Giovani bellunesi, disagio e futuro ai tempi della pandemia: è iniziata la programmazione 2021. Si parla di laboratori, di film, di web radio, di approfondimenti su Dante e di ascolto nei ...