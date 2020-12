Vasco Rossi ' Colpa di Alfredo' esaurita in tempi record | il 29 gennaio eccezionale ristampa

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Esauriti insia il cofanetto che il vinile did', il terzo disco dipubblicato in versione da collezione da Sony Music (Legacyings) per la serie R> PLAY ...

InformazioneOg : #VascoRossi: le frasi delle sue #canzoni che hanno emozionato milioni di fan - titti_iii : il concerto più bello della mia vita, e penso che nemmeno h possa batterlo, è stato quello di vasco rossi a san sir… - cspreafi : Vasco Rossi - Anima fragile (Official Video) - CherryPress2 : Vasco Rossi: esauriti in tempi record sia il cofanetto che il vinile di Colpa d’Alfredo - __EssenzA__ : ????Va Bene, Va Bene Cosi' di Vasco Rossi grazie a Shazam. -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

Esauriti in tempi record sia il cofanetto che il vinile di Colpa d’Alfredo, il terzo disco di Vasco Rossi pubblicato in versione da collezione da Sony Music (Legacy Recordings) per la serie R> PLAY ...Esauriti in tempi record sia il cofanetto che il vinile di Colpa d’Alfredo, il terzo disco di Vasco Rossi pubblicato in versione da collezione da ...