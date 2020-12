Uomini e Donne: Rosa Perrotta si mostra dimagrita, l’intervento del chirurgo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, sta facendo parlare molto di sé ultimamente. La ragazza ha ammesso ai suoi fan diverse volte che non sta vivendo un periodo facile e forse la presunta rottura con Pietro Tartaglione di cui tanto i gossip hanno discusso, ha un ruolo centrale in questa storia. IL TRATTAMENTO L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020), ex tronista di, sta facendo parlare molto di sé ultimamente. La ragazza ha ammesso ai suoi fan diverse volte che non sta vivendo un periodo facile e forse la presunta rottura con Pietro Tartaglione di cui tanto i gossip hanno discusso, ha un ruolo centrale in questa storia. IL TRATTAMENTO L'articolo

matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - matteosalvinimi : Raccolgono i fondi in Questura per acquistare alimenti e li consegnano alle famiglie cosentine in difficoltà. Un co… - meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - BlackJack_1984 : RT @matteosalvinimi: Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari. Il… - beautiifulpeach : RT @Link4Universe: Piccolo chiarimento per chi è confuso: 'maschilismo' e 'femminismo' somigliano come parole ma sono completamente diversi… -