Traffico Roma del 18-12-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla via Aurelia 3 Aranova e Castel di Guido code nei pressi di via dell’arrone per incidentein fila invece sulla Salaria per lavori superato all’aeroporto dell’Urbe code sul percorso Urbano dell’a24 tra Togliatti e la tangenziale rallentamenti poi in tangenziale Tra salari ai campi sportivi verso lo stadio è a partire da San Lorenzo in direzione di San Giovanni sul grande raccordo anulare rallentamenti e code a tratti trasud e Ardeatina in carreggiata interna in carreggiata esterna invece tra l’uscita per Fiumicino e la Pontina i più ...