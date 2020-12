Terremoto ai Castelli: scossa (lieve) nel pomeriggio, epicentro a Lanuvio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Terremoto ai Castelli Romani oggi pomeriggio, venerdì 18 dicembre 2020. L’episodio si è verificato intorno alle 18.25 con epicentro vicino a Lanuvio. Terremoto ai Castelli oggi 18 dicembre 2020 Secondo quanto riportato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) il Terremoto ha avuto una magnitudo di (ML) 2.1 ed è avvenuto a 2 km da Lanuvio (RM), ai Castelli, vicino a Roma. L’episodio ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 41.66, 12.7 e si è verificato ad una profondità di 8 km. Il Terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Le segnalazioni Diverse le persone che, come avviene in questi casi, hanno chiesto sui social informazioni. Roberto scrive: «Chi ha sentito la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020)aiRomani oggi, venerdì 18 dicembre 2020. L’episodio si è verificato intorno alle 18.25 convicino aaioggi 18 dicembre 2020 Secondo quanto riportato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ilha avuto una magnitudo di (ML) 2.1 ed è avvenuto a 2 km da(RM), ai, vicino a Roma. L’episodio ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 41.66, 12.7 e si è verificato ad una profondità di 8 km. Ilè stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Le segnalazioni Diverse le persone che, come avviene in questi casi, hanno chiesto sui social informazioni. Roberto scrive: «Chi ha sentito la ...

