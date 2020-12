zazoomblog : Tommaso Paradiso sbarca sul grande schermo: finite le riprese del suo primo film “Sulle Nuvole” - #Tommaso… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sulle nuvole: Tommaso Paradiso ha concluso le riprese del suo esordio da regista - RollingStoneita : Sono terminate le riprese del film ‘Sulle nuvole’. Ecco cosa racconta #18dicembre - Think_movies : “Sulle Nuvole”: terminate le riprese del film diretto da Tommaso Paradiso - TwitGinger : Tommaso Paradiso ha terminato le riprese del suo primo film! -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle nuvole

Settimana di Natale che inizia con l’anticiclone ma presto novità in vista. Anticiclone sull’Italia che non riesce a mantenere un dominio assoluto e perturbazioni non partico ...Tommaso Paradiso ha concluso le riprese del suo esordio da regista e sceneggiatore, Sulle nuvole, storia romantica interpretata da Marco Cocci, Barbara Ronchi e Paolo Briguglia. Si sono concluse le ri ...