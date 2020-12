Sampdoria | pace fatta tra Candreva e Ranieri | vicino il reintegro in rosa

(Di venerdì 18 dicembre 2020) C’è stato l’atteso confronto tra il tecnico Claudioe Antonio: si va verso ilgià contro il Crotone: l’atteso incontro in casatra allenatore e giocatore c’è stato, con il numero 87 che si è scusato con i compagni e tutto lo staff tecnico per l’atteggiamento avuto. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com all’incontro era presente anche il direttore sportivo Osti: decisivo anche l’intervento del patron Massimo Ferrero, che ha spinto da subito le parti a riportare lae con il quale il calciatore si è confrontato telefonicamente. L’ex Inter dovrebbe dunque tornare a disposizione in vista della delicata gara di domani sera contro il Crotone. Leggi su ...

