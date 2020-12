Orietta Berti a Sanremo 2021 ma resta a casa, suo marito non sta ancora bene (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non sta ancora bene Osvaldo, il marito di Orietta Berti. La cantante ieri sera è stata l’unica a non potere partecipare alla presentazione in diretta su Rai 1 dei big in gara per il prossimo festival di Sanremo. Orietta Berti è ancora positiva al covid, sta bene ma è ancora in quarantena e come tutti sarà così fino al test negativo. E’ la più anziana tra le big, la Berti porta alto il nome della musica leggera italiana da decenni, sempre presente nonostante in passato la critica non sia stata morbida con lei. E’ diventata mamma, è diventata nonna e con la sua semplicità ha continuato a lavorare sulla sua voce. “Quando ti sei innamorato” è il brano scelto per Sanremo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non staOsvaldo, ildi. La cantante ieri sera è stata l’unica a non potere partecipare alla presentazione in diretta su Rai 1 dei big in gara per il prossimo festival dipositiva al covid, stama èin quarantena e come tutti sarà così fino al test negativo. E’ la più anziana tra le big, laporta alto il nome della musica leggera italiana da decenni, sempre presente nonostante in passato la critica non sia stata morbida con lei. E’ diventata mamma, è diventata nonna e con la sua semplicità ha continuato a lavorare sulla sua voce. “Quando ti sei innamorato” è il brano scelto per...

