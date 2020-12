“Oddio!!!”. Panico nella casa del Gf Vip: la scoperta in camera da letto è disgustosa. E Sonia Lorenzini va fuori di sé (Di venerdì 18 dicembre 2020) È accaduto nella notte dentro la casa del Grande Fratello Vip. Tommaso e Pierpaolo hanno deciso di fare uno scherzo davvero impattante alla povera Sonia Lorenzini. Entrambi i vipponi si sono ingegnato per bene per far paura alla nuova arrivata (ancora per poco). Tutti giocosi e baldanzosi Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli hanno così nascosto qualcosa sotto il letto della povera Lorenzini. Proprio Tommy, che lo abbiamo visto da poco in preda alle sue paturnie d’amore… probabilmente aveva solo voglia di ritrovare il buonumore e farsi due risate. Ma vediamo insieme cos’è accaduto. (Continua dopo le foto) Tommaso Zozi e Pierpaolo Pretelli hanno nascosto un topolino di plastica sotto il letto della nuova arrivata, Sonia Lorenzini, mentre ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) È accadutonotte dentro ladel Grande Fratello Vip. Tommaso e Pierpaolo hanno deciso di fare uno scherzo davvero impattante alla povera. Entrambi i vipponi si sono ingegnato per bene per far paura alla nuova arrivata (ancora per poco). Tutti giocosi e baldanzosi Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli hanno così nascosto qualcosa sotto ildella povera. Proprio Tommy, che lo abbiamo visto da poco in preda alle sue paturnie d’amore… probabilmente aveva solo voglia di ritrovare il buonumore e farsi due risate. Ma vediamo insieme cos’è accaduto. (Continua dopo le foto) Tommaso Zozi e Pierpaolo Pretelli hanno nascosto un topolino di plastica sotto ildella nuova arrivata,, mentre ...

