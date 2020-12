Nei titoli di coda dell’ultimo episodio di The Mandalorian 2 c’è una sorpresa su Boba Fett

Leggi su wired

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ATTENZIONE: spoiler sull’finale della seconda stagione di Thehttps://www.youtube.com/watch?v=cEpCm6hZLuA Non abbiate troppa fretta di uscire da Disney+ quando compaiono ididel capitolo 16, ovvero l’conclusivo, della seconda stagione di The. Dopo qualche minuto, infatti, compare una scena ache vede protagonista, il mitico cacciatore di taglie redivivo proprio dagli scorsi episodi: accompagnato dall’infallibile cecchina Fennec Shand (Ming-Na Wen), il clone interpretato da Temuera Morrison torna su Tatooine e s’introduce nel covo una volta appartenuto al mostruoso Jabba The Hut; ora a comandare qui è Bib Fortuna, prontamente eliminato da...