LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena in DIRETTA: Kilde davanti a Caviezel! Paris a ridosso della top10! (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 12.33 Il francese Blaise Giezendanner non è mai in gara e conclude 17° a 1.68. 12.31 L’austriaco Daniel Danklmaier si presenta al secondo intemedio con 99 centesimi di distacco per colpa di un paio di errori. Chiude con un altro errore e finisce fuori pista. 12.29 Il francese Adrien Theaux tiene bene nel primo tratto, ma si ferma in 13a posizione a 1.26. 12.27 Dopo i primi 20 comanda il norvegese Kilde con 0.12 sullo svizzero Caviezel e 0.21 sul connazionale Jansrud. 9° Odermatt, virtualmente in testa alla classifica generale. 11° Dominik Paris a 1?14, comunque discreto in fin dei conti. 12.26 Innerhofer è 18° a 2?77. Anche oggi, salvo sorprese, sarà Dominik ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 12.33 Il francese Blaise Giezendanner non è mai in gara e conclude 17° a 1.68. 12.31 L’austriaco Daniel Danklmaier si presenta al secondo intemedio con 99 centesimi di distacco per colpa di un paio di errori. Chiude con un altro errore e finisce fuori pista. 12.29 Il francese Adrien Theaux tiene bene nel primo tratto, ma si ferma in 13a posizione a 1.26. 12.27 Dopo i primi 20 comanda il norvegesecon 0.12 sullo svizzero Caviezel e 0.21 sul connazionale Jansrud. 9° Odermatt, virtualmente in testa alla classifica generale. 11° Dominika 1?14, comunque discreto in fin dei conti. 12.26 Innerhofer è 18° a 2?77. Anche oggi, salvo sorprese, sarà Dominik ...

LIVE Sci alpino, Discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia seconda per 0.11! Che spavento per Federica Brignone!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Primo appuntamento con la velocità in questa ...

LIVE dalla Val Gardena: Paris apre il super-g sulla Saslong. "Chissà, il n° 1 potrebbe anche salvarmi"

Super-g della Val Gardena che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 11.45 con il servizio di live timing FIS ... penultimo in partenza. lo sci rossignol react 4 sport con attacco xpress ...

