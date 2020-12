Libia: il lungo sequestro dei pescatori, 'rinchiusi in celle buie, umiliati e vessati'/Adnkronos (2) (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Trapani) - Poi Pietro Marrone si lascia sfuggire: "Cugi' (cugino rivolgendosi all'armatore ndr), ce la siamo fatta addosso per lo spavento..." Ieri sera, finalmente, il primo pasto decente. "Solo dopo averci detto che sarebbe arrivato il Presidente del consiglio Giuseppe Conte ci hanno dato del cibo commestibile - racconta- prima non sapevamo cosa mangiavamo. Terribile". E poi racconta che non avevano neppure il cambio dell'intimo. "Indossavamo sempre le stesse cose - dice - è stato davvero difficile - non vedo l'ora di tornare a casa". E per domenica è previsto un brindisi. Marrone ringrazia l'armatore ma Marco Marrone gli risponde: "Siamo noi a dovere ringraziare tutti voi che avete tenuto duro". Pochi istanti dopo arriva sul peschereccio Cristina Amabilino, la moglie di Bernardio Salvo, un altro pescatore. Chiede di parlare con il marito. Ma i colleghi le dicono che "è in cuccetta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Trapani) - Poi Pietro Marrone si lascia sfuggire: "Cugi' (cugino rivolgendosi all'armatore ndr), ce la siamo fatta addosso per lo spavento..." Ieri sera, finalmente, il primo pasto decente. "Solo dopo averci detto che sarebbe arrivato il Presidente del consiglio Giuseppe Conte ci hanno dato del cibo commestibile - racconta- prima non sapevamo cosa mangiavamo. Terribile". E poi racconta che non avevano neppure il cambio dell'intimo. "Indossavamo sempre le stesse cose - dice - è stato davvero difficile - non vedo l'ora di tornare a casa". E per domenica è previsto un brindisi. Marrone ringrazia l'armatore ma Marco Marrone gli risponde: "Siamo noi a dovere ringraziare tutti voi che avete tenuto duro". Pochi istanti dopo arriva sul peschereccio Cristina Amabilino, la moglie di Bernardio Salvo, un altro pescatore. Chiede di parlare con il marito. Ma i colleghi le dicono che "è in cuccetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia lungo Libia, la primavera divenuta un lungo inverno di guerra civile la Repubblica Libia: il lungo sequestro dei pescatori, 'rinchiusi in celle buie, umiliati e vessati'/Adnkronos (3)

(Trapani) - Un'altra donna che aspetta l'arrivo dei pescatori è Anna Giacalone. Anche lei è arrabbiata con il Governo. "Sono felice per la liberazione dei 18 pescatori, non vedo l'ora di riabbracciare ...

Arriveranno tra sabato e domenica a Mazara i pescatori liberati in Libia

"Buon rientro a casa" questo il Twitt del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, postando la foto dei 18 pescatori di Mazara del Vallo liberati nelle ultime ore in Libia, al termine di una lunga ...

