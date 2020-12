Libia, i pescatori liberati scortati dalla nave della Marina (Di venerdì 18 dicembre 2020) I due pescherecci Antartide e Medinea che trasportano i 18 pescatori di Mazara del Vallo liberati ieri si stanno dirigendo verso le coste italiane scortate dalla fregata Margottini della Marina Militare – impegnata nell’Operazione Nazionale Mare Sicuro- che li ha intercettati all’uscita delle acque territoriali libiche. La nave garantirà il transito in mare in sicurezza L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) I due pescherecci Antartide e Medinea che trasportano i 18di Mazara del Valloieri si stanno dirigendo verso le coste italiane scortatefregata MargottiniMilitare – impegnata nell’Operazione Nazionale Mare Sicuro- che li ha intercettati all’uscita delle acque territoriali libiche. Lagarantirà il transito in mare in sicurezza L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

