Jasmine Carrisi prossima tappa un reality? Scelta dovuta ad Albano (Di venerdì 18 dicembre 2020) La bella e talentuosa Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso svela un particolare a proposito del suo futuro: prossima tappa un reality? Jasmine Carrisi (fonte foto: Instagram, @ JasmineCarrisi)Chi è appassionato e si tiene aggiornato sulle novità e le vicende di casa Carrisi, sta avendo modo di seguire e godersi la presenza tanto di Albano quanto di sua famiglia, la bella e brava Jasmine, al programma The Voice Senior condotto da Antonella Clerici: la neo cantante svela un dettaglio particolare sul suo prossimo futuro. Bellezza, simpatia, talento, anche Jasmine conferma che la musica scorre nel sangue della sua ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) La bella e talentuosa, la figlia die Loredana Lecciso svela un particolare a proposito del suo futuro:un(fonte foto: Instagram, @)Chi è appassionato e si tiene aggiornato sulle novità e le vicende di casa, sta avendo modo di seguire e godersi la presenza tanto diquanto di sua famiglia, la bella e brava, al programma The Voice Senior condotto da Antonella Clerici: la neo cantante svela un dettaglio particolare sul suo prossimo futuro. Bellezza, simpatia, talento, ancheconferma che la musica scorre nel sangue della sua ...

gianlu_79 : In bocca al lupo a @antoclerici , @LoredanaBerte , @_GigiDAlessio_ @albano_carrisi1 @carrisi_jasmine ,… - Tv3Blog : THE VOICE SENIOR: CHI SARA’ IL VINCITORE? #TheVoiceSenior @antoclerici @StefanoColetta2. @CLEMENTINOIENA… - Tv2Blog : THE VOICE SENIOR: CHI SARA’ IL VINCITORE? #TheVoiceSenior @antoclerici @StefanoColetta2. @CLEMENTINOIENA… - MFerraglioni : THE VOICE SENIOR: CHI SARA’ IL VINCITORE? #TheVoiceSenior. @antoclerici @StefanoColetta2 @CLEMENTINOIENA… - BlogSocialTv1 : THE VOICE SENIOR: CHI SARA’ IL VINCITORE? #TheVoiceSenior @antoclerici @StefanoColetta2. @CLEMENTINOIENA… -