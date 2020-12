Il rancore di Bruno Vespa a Porta a Porta per aver ricevuto tardi la linea da Sanremo Giovani

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Lo aveva placidamente annunciato in giornata: «Come sempre in seconda serata su Rai Uno, subito dopo la finale di». Quanto dopo non lo aveva previsto, però, considerato che il programma è iniziato moltoanche rispetto ai suoi soliti standard – che lo vedono in onda in seconda serata, cominciare solitamente attorno alle 23.30. La finale diha preso più tempo, molto più del previsto, eha esordito apalesemente risentito. Oggi con noi in studio ci saranno Paolo Mieli, Francesco Lo Foche, Pietro Senaldi e Lino Enrico Stoppani. Come sempre in seconda serata su @RaiUno, subito dopo la finale di ...