Il caso dell’omosessuale fatto aggredire dal padre e la falsa solidarietà di certa politica

(Di venerdì 18 dicembre 2020) È di questi giorni la notizia di unsettantacinquenne che, ossessionato dalla relazione del figlio con il compagno, ha dapprima pagato due picchiatori per mandare in ospedale il compagno e poi ha pensato bene di dare 2.500 euro a un uomo rumeno perché spezzasse le dita al figlio, 43 anni, che di professione fa il chirurgo. Una violenza inaudita e incomprensibile che ha non solo sfasciato definitivamente questa famiglia ma ha anche procurato aldue anni di detenzione a seguito di patteggiamento davanti al tribunale penale di Torino. Fatti agghiaccianti che sembrano persino singolari, nel senso di unici e difficilmente replicabili. Non tutti i genitori augurano ai loro figli omosessuali di vederli morti, puntano contro di loro un fucile o pagano qualcuno per picchiarli. Molti genitori sono accoglienti, amorevoli, cercano di capire i loro ...