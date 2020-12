Ian McKellen | tra i primi in Inghilterra a ricevere il vaccino anti Covid

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Primo, o quasi, tra gli inglesi a vedersi somministrato il vaccino Covid è stato Ian McKellen. «Mi sento molto fortunato ad avere ricevuto la cura, e non avrei alcuna esitazione a raccomandarla ad altri», ha twittato giovedì sera l’attore britannico, parte, negli anni, de Il Signore degli Anelli e degli X-Men. «So che non sarei vivo se non fosse per il Servizio Sanitario Nazionale. Sono un po’ più vecchio del Servizio Sanitario Nazionale, ma quand’ero un bambino, sapere che avrei ricevuto le cure di cui avevo bisogno era un pensiero meraviglioso», ha poi spiegato l’attore, definendo il vaccino «un amico». https://twitter.com/IanMcKellen/status/1339478688199442432