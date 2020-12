Ginosa | frode fiscale | sequestrati beni per 3 mln a imprenditore di frutta e ortaggi

(Di venerdì 18 dicembre 2020) TARANTO - Militari della Tenenza di Castellaneta della Guardia di finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo dimobili, immobili, disponibilità finanziarie per oltre 3 milioni di ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Avrebbe omesso di dichiarare al fisco, negli anni dal 2014 al 2018, ricavi per 6 milioni e mezzo di euro ed evaso Iva per circa 1 milione e mezzo di euro ...I Militari della Tenenza di Castellaneta (Taranto) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie per oltre 3 milioni di euro, nei confronti di ...