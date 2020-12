Giallo, rosso o arancione? Che confusione! Ma non sarà un “Bianco Natale”! (Di venerdì 18 dicembre 2020) di Redazione. Mancano sette giorni a Natale e Mamma Olimpia, rimasta vedova proprio a giugno di questo terribile anno, non sa ancora con chi trascorrerà la Vigilia e il Pranzo di Natale, se fare la frittura, se ordinare il pesce e l’arrosto, se preparare la lasagna, se apparecchiare in sala oppure se sarà costretta dal prossimo ‘Dpcm’ a restarsene da Leggi su freeskipper (Di venerdì 18 dicembre 2020) di Redazione. Mancano sette giorni a Natale e Mamma Olimpia, rimasta vedova proprio a giugno di questo terribile anno, non sa ancora con chi trascorrerà la Vigilia e il Pranzo di Natale, se fare la frittura, se ordinare il pesce e l’arrosto, se preparare la lasagna, se apparecchiare in sala oppure secostretta dal prossimo ‘Dpcm’ a restarsene da

freeskipperIT : Giallo, rosso o arancione? Che confusione! Ma non sarà un 'Bianco Natale'! - freeskipperIT : Giallo, rosso o arancione? Che confusione! Ma non sarà un 'Bianco Natale'! - ciccina0906 : RT @Ali_x17: Rosso-giallo-rosso-giallo Mancano solo le lucine - danielelozzi : @FMaggio8 @lzangrandi Non poteva graziarlo, perché grazia Lukic che fa 2 falli da giallo (graziato) nei primi 2 min… - mirko75cav : RT @AugustoMinzolin: Non pretendo da questo Gov una visione,visti i tipi impossibile, ma almeno una previsione di 10gg. Quest’estate hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo rosso Governo giallo/rosso in linea col passato, dorsale jonica marginalizzata Soverato Web Boccia: “Zone rosse, arancioni e gialle anche a gennaio e febbraio”

La suddivisione delle regioni in zone rosse, arancioni e gialle continuerà anche a gennaio e febbraio: lo ha affermato il ministro Boccia.

Merone, spari nella notte: ferito un uomo di 40 anni

Sul posto i carabinieri di Cantù e anche un' ambulanza del Lariosoccorso che ha trasportato il ferito inizialmente in codice rosso, poi divenuto giallo, all'ospedale Mazoni di Lecco. Intervenuti anche ...

La suddivisione delle regioni in zone rosse, arancioni e gialle continuerà anche a gennaio e febbraio: lo ha affermato il ministro Boccia.Sul posto i carabinieri di Cantù e anche un' ambulanza del Lariosoccorso che ha trasportato il ferito inizialmente in codice rosso, poi divenuto giallo, all'ospedale Mazoni di Lecco. Intervenuti anche ...