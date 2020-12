Genoa, lesione all’adduttore per Pellergrini: torna nel 2021 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gli accertamenti ai quali si è sottoposto Luca Pellegrini hanno evidenziato una lesione all’adduttore di sinistra. I dettagli Secondo quanto riferito da Ansa, gli accertamenti ai quali si è sottoposto Luca Pellegrini, uscito nell’intervallo della sfida con il Milan per un fastidio muscolare, hanno evidenziato una lesione all’adduttore di sinistra. L’esterno salterà le ultime due gare del 2020 contro Benevento e Spezia e tornerà a disposizione solo alla ripresa del campionato quando il Genoa sarà atteso dalla sfida casalinga contro la Lazio prevista il 3 gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gli accertamenti ai quali si è sottoposto Luca Pellegrini hanno evidenziato unadi sinistra. I dettagli Secondo quanto riferito da Ansa, gli accertamenti ai quali si è sottoposto Luca Pellegrini, uscito nell’intervallo della sfida con il Milan per un fastidio muscolare, hanno evidenziato unadi sinistra. L’esterno salterà le ultime due gare del 2020 contro Benevento e Spezia e tornerà a disposizione solo alla ripresa del campionato quando ilsarà atteso dalla sfida casalinga contro la Lazio prevista il 3 gennaio. Leggi su Calcionews24.com

