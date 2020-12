Gemma Galgani “minaccia” Tina: “Ti sto avvisando, io mi sto stancando…” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gemma Galgani durante la puntata di ieri si mostra sempre più infastidita dal comportamento di Tina Cipollari e la minaccia per una sua affermazione. La dama del parterre femminile di Uomini e Donne accusa così l’opinionista di essere andata ben oltre con le parole di quanto si aspettasse e scatta per l’ennesima volta una discussione. Le due donne all’interno dello studio di Cinecittà non riescono proprio ad andare d’accordo. Tina Cipollari infatti, ha lanciato un’affermazione nei confronti di Maurizio che ha infastidito parecchio la dama che questa volta ha deciso di lanciarle un ultimatum prima di arrivare a un punto di non ritorno. Così Gemma Galgani “minaccia” Tina Cipollari scatenando al centro dello studio una litigata dai ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020)durante la puntata di ieri si mostra sempre più infastidita dal comportamento diCipollari e laper una sua affermazione. La dama del parterre femminile di Uomini e Donne accusa così l’opinionista di essere andata ben oltre con le parole di quanto si aspettasse e scatta per l’ennesima volta una discussione. Le due donne all’interno dello studio di Cinecittà non riescono proprio ad andare d’accordo.Cipollari infatti, ha lanciato un’affermazione nei confronti di Maurizio che ha infastidito parecchio la dama che questa volta ha deciso di lanciarle un ultimatum prima di arrivare a un punto di non ritorno. CosìCipollari scatenando al centro dello studio una litigata dai ...

infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma Galgani si becca un secchio d’acqua da Tina Cipollari - valeettk : E anche oggi spero di sognarmi Harry Styles, anche se sicuramente finirò per sognarmi Gemma Galgani (come è accadut… - aslkpoqw9 : RT @eleoteque: Gemma Galgani a #Sanremo2021. - pizzaandbeer_ : RT @eleoteque: Gemma Galgani a #Sanremo2021. - chapmns : RT @melofkndrama: no vabbè pure gemma galgani a sanremo -