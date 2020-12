Franco Di Mare: "Mauro Corona ha problemi con l'alcol"/ Imbarazzo in Vigilanza Rai... (Di venerdì 18 dicembre 2020) Franco Di Mare contro Mauro Corona durante l'audizioni davanti alla Commissione di Vigilanza della Rai: le indiscrezioni di Dagospia. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 18 dicembre 2020)Dicontrodurante l'audizioni davanti alla Commissione didella Rai: le indiscrezioni di Dagospia.

fabiofabbretti : Rai 3, Di Mare tende la mano alla Berlinguer: «Cartabianca è formidabile e lei straordinaria. Corona ha problemi ve… - savonanews : Il premio Bancarella (realizzato a Celle) in mezzo ai 'dissapori' tra Mauro Corona e Franco Di Mare - DOMENIC0_LEONE : RT @marioadinolfi: Condannato 2 volte all’ergastolo nel Moro bis e nel Moro ter, tra i capi della colonna romana delle Brigate Rosse, è tra… - AvvMennillo : Franco Di Mare su Mauro Corona: «Ha problemi con l’alcol, vada in una comunità di recu... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Franco Di Mare su Mauro Corona: «Ha problemi con l’alcol, vada in una comunità di recu... -