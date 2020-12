Dpcm Natale: Italia zona rossa, via al vertice di governo. Pranzo con due parenti (Di venerdì 18 dicembre 2020) E' il d-day, dopo il rinvio di ieri , per il nuovo Dpcm con le restrizioni anti-Coronavirus per le festività di Natale. Tre gli appuntamernti scandiscono la road map di oggi: subito il vertice di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) E' il d-day, dopo il rinvio di ieri , per il nuovocon le restrizioni anti-Coronavirus per le festività di. Tre gli appuntamernti scandiscono la road map di oggi: subito ildi ...

È il deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri, ex responsabile della comunicazione tv del partito, a lanciare la provocazione scagliandosi contro il prossimo Dpcm di Natale: «Io non rispetterò un ...

Conte vede i capidelegazione della maggioranza, poi confronto con le Regioni e alle 18 Consiglio dei ministri. Sul tavolo il lockdown solo per festivi e prefestivi. Bonaccini: "Meglio zona rossa alter ...

È il deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri, ex responsabile della comunicazione tv del partito, a lanciare la provocazione scagliandosi contro il prossimo Dpcm di Natale: «Io non rispetterò un ...