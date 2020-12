Colapesce e Dimartino a Sanremo 2021 con «Leggerissima» | l' intervista

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 18 dicembre 2020)- tra i big in gara alla 71esima edizione del Festival dicon la canzone- sono statiti da Alba Solaro per GQ a novembre 2020. È stato un anno importante per, con un doppio riconoscimento: il Premio Pimi come Migliori artisti indipendenti e il premio Pivi come Miglior videoclip per il video illustrato da Tommaso Buldini. Qui, l'per GQ.jpg Lorenzo Urciullo, 37 anni, e Antonio Di Martino, 38 anni, e cioe?(foto courtesy 42 Records/Sony Music)“I greci lo sapevano già / che figa l’immortalità” (da Majorana)si ...