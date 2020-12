Christina Aguilera compie 40 anni | l’ugola d’oro di una generazione tra cambi di look e grandi successi

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Bambolina bionda con l’ombelico sempre a vista, dirty lady selvaggia (s)vestita di latex oppure Marilyn sensuale. Sempre e comunque. La popstar americana40. Sexy, glamour e con un talento vocale indiscusso. Regina del pop mondiale ha trascorso oltre la metà della sua vita sotto i riflettori. Dal “Mickey Mouse Club” a 11, passando per una serie dicanori da “Genie in the Bottle” a “Dirrty” o “Beautiful” e la colonna sonora del live action “Mulan” fino ad arrivare a “Liberation”. Pluripremiata e inserita nelle classifiche mondiali come miglior artista, la cantante di Staten Island vanta ben cinque vittorie ai Grammy Awards, 250 dischi tra oro, platino, multiplatino e più di 100 milioni di dischi venduti. E poi numerosi altri premi e ...