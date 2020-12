Chi è M e r l o t il giovane cantautore finalista di Sanremo Giovani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) M.e.r.l.o.t, nome d’arte di Manuel Schiavone, è nati nel 1998 in Basilicata, per poi trasferirsi a Bologna per studiare ingegneria ambientale. M.E.R.L.O.T. ha regalato al suo nuovo singolo, Sette volte, un abito allegro ma nascondendo sotto qualcosa di diverso, molto profondo e a tinte drammatiche. Così si presenta questa sera in finale acon un brano che è diverso rispetto a quelli cantati e scritti in passato, ilManuel Schiavone, ilclasse 1998 che si è lasciato alle spalle la sua casa, la Basilicata, per sbocciare in quel di Bologna, una città che ha dato i natali a tanti artisti e cantautori italiani in cui rispecchia, almeno a tratti, tanto da arrivare a scalare le classifiche con la sua Ventitre, un mix perfetto tra il rap, a cui attinge spesso per i suoi temi, la ...