Alberto Genovese accusato di violenze da altre due donne. Le denunce salgono a quattro

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Due nuoveper violenza sessuale. Si complica la posizione di, l’imprenditore finito in carcere il 6 novembre con l’accusa di aver stordito con un mix di droga e stuprato una 18enne durante una festa nel suo attico a Milano. L’imprenditore è stato iscritto nel registro degli indagati per cessione di droga e violenza sessuale sulla base delle ulterioriche sono state presentate dadue giovani ospiti ai suoi festini, entrambe rappresentate dal legale Ivano Chiesa. I magistrati milanesi, che da settimane stanno valutando i racconti di chi era presente ai party, ascolteranno le ragazze nei prossimi giorni. Come ha riportato dal Corriere della Sera, l’avvocato Chiesa si è presentato in procura mercoledì scorso, riferendo dei presunti abusi che le sue assistite avrebbero ...

Due nuove denunce per violenza sessuale. Si complica la posizione di Alberto Genovese, l’imprenditore finito in carcere il 6 novembre con l’accusa di aver stordito con un mix di droga e stuprato una ...Torna domani in Italia da Bali, in Indonesia, Daniele Leali, il dj e vocalist milanese considerato il ‘braccio destro’ di Alberto Genovese, l’imprenditore in cella con l’accusa di aver stordito con un ...