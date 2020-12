Aiello parteciperà alla 71° edizione del Festival di Sanremo (Di venerdì 18 dicembre 2020) a marzo 2021, gareggerà nella categoria CAMPIONI con il brano “ORA”, scritto e composto da Antonio Aiello. Per la prima volta l’artista calcherà il palco del Teatro Ariston, la sua partecipazione alla kermesse corona un anno e mezzo di successi, una candidatura ai David di Donatello, milioni di stream e visualizzazioni su YouTube per il suo album d’esordio “EX VOTO”, contenente i singoli “Arsenico”, certificato disco di platino, e “La mia ultima storia”, disco d’oro. Aiello è stato uno dei protagonisti dell’estate 2020 con “VIENIMI (a ballare)”, canzone certificata disco d’oro che, insieme all’ultimo brano pubblicato, “CHE CANZONE SIAMO”, anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista, in uscita nel 2021. Biografia Cosentino di nascita, romano di adozione, Aiello fa della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 dicembre 2020) a marzo 2021, gareggerà nella categoria CAMPIONI con il brano “ORA”, scritto e composto da Antonio. Per la prima volta l’artista calcherà il palco del Teatro Ariston, la sua partecipazionekermesse corona un anno e mezzo di successi, una candidatura ai David di Donatello, milioni di stream e visualizzazioni su YouTube per il suo album d’esordio “EX VOTO”, contenente i singoli “Arsenico”, certificato disco di platino, e “La mia ultima storia”, disco d’oro.è stato uno dei protagonisti dell’estate 2020 con “VIENIMI (a bre)”, canzone certificata disco d’oro che, insieme all’ultimo brano pubblicato, “CHE CANZONE SIAMO”, anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista, in uscita nel 2021. Biografia Cosentino di nascita, romano di adozione,fa della ...

