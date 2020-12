Zorzi, la mamma prende le sue difese: "Un errore di cui si è pentito" (Di giovedì 17 dicembre 2020) La madre di Tommaso Zorzi ha detto la sua in merito alla nomination del figlio nei confronti di Stefania Orlando. Tommaso Zorzi, la madre commenta la nomination a Stefania: “Scivolone” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) La madre di Tommasoha detto la sua in merito alla nomination del figlio nei confronti di Stefania Orlando. Tommaso, la madre commenta la nomination a Stefania: “Scivolone” su Notizie.it.

Anna76041267 : @zorzi_gaia A tal proposito posso solo dire che se Mariateresa fosse stata mia mamma, avrei scatenato un putiferio… - AtlantisProm : @Maddycembre @stefyorlando @tommaso_zorzi @GrandeFratello @SimoGianlorenzi C'è bisogno che tagghi mille persone stile mamma sunrise? - elisamanzoni1 : @zorzi_gaia A MTR l'ha detto mentre dormiva volendo fare un presunto scherzo che sembrava più una molestia ciò non… - LizzyStylinsonH : Voi: 'Noi amiamo Tommy non solo Tommaso Zorzi' T. si apre su sè stesso, su ciò che vuole, su ciò che ha imparato da… - influenzami : @zorzi_gaia apparte il mio essere stronza quanto si vede che non hanno idea e non ti conoscano mamma mia -