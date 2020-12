Xbox Game Pass su Switch? A Nintendo non sembra proprio interessare (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da qualche tempo a questa parte, alcune voci affermano che Microsoft stia spingendo per portare Xbox Game Pass anche su Nintendo Switch. In una recente intervista, il capo di Nintendo, Doug Bowser non sembra proprio convinto che sia così. A Bowser è stato chiesto se Xbox Game Pass potrebbe finalmente trovare la sua strada su Nintendo Switch: "Il modo in cui risponderei è: siamo sempre alla ricerca di vari modi in cui possiamo coinvolgere i nostri consumatori in questo momento. Abbiamo scoperto che il nostro catalogo e il catalogo editoriale di terze parti che è disponibile, sia tramite Nintendo Switch Online o attraverso l'acquisto di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da qualche tempo a questa parte, alcune voci affermano che Microsoft stia spingendo per portareanche su. In una recente intervista, il capo di, Doug Bowser nonconvinto che sia così. A Bowser è stato chiesto sepotrebbe finalmente trovare la sua strada su: "Il modo in cui risponderei è: siamo sempre alla ricerca di vari modi in cui possiamo coinvolgere i nostri consumatori in questo momento. Abbiamo scoperto che il nostro catalogo e il catalogo editoriale di terze parti che è disponibile, sia tramiteOnline o attraverso l'acquisto di ...

