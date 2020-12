Una società di intelligence afferma di aver violato la crittografia di Signal (Di giovedì 17 dicembre 2020) La società israeliana d’intelligence digitale Cellebrite ha affermato di essere in grado di violare la crittografia di Signal, applicazione di messaggistica ritenuta molto più sicura di WhatsApp e Telegram. Cellebrite, famosa per il suo strumento Universal Forensic Extraction Device che permette alle forze dell’ordine di sbloccare e accedere ai dati di un qualsiasi smartphone in loro possesso, dichiara sul suo blog che con il suo Physical Analyzer è riuscita ad avere accesso diretto ai dati dell’applicazione Signal. Signal fa della protezione delle informazioni il suo punto di forza. L’applicazione creata nel 2013 dalla Signal Technology Foundation e che tra i suoi sviluppatori ha il creatore di WhatsApp Brian Acton, a differenza della ... Leggi su wired (Di giovedì 17 dicembre 2020) Laisraeliana d’digitale Cellebrite hato di essere in grado di violare ladi, applicazione di messaggistica ritenuta molto più sicura di WhatsApp e Telegram. Cellebrite, famosa per il suo strumento Universal Forensic Extraction Device che permette alle forze dell’ordine di sbloccare e accedere ai dati di un qualsiasi smartphone in loro possesso, dichiara sul suo blog che con il suo Physical Analyzer è riuscita ade accesso diretto ai dati dell’applicazionefa della protezione delle informazioni il suo punto di forza. L’applicazione creata nel 2013 dallaTechnology Foundation e che tra i suoi sviluppatori ha il creatore di WhatsApp Brian Acton, a differenza della ...

