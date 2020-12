Spagna, il Congresso approva la legge per l'eutanasia. Convertirà il 'diritto a morire' in una 'prestazione' del sistema sanitario (Di giovedì 17 dicembre 2020) In questo caso, la proposta passerà direttamente dal Senato alla Gazzetta ufficiale dello Stato ed entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione. Ciò significa che l'eutanasia potrebbe essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) In questo caso, la proposta passerà direttamente dal Senato alla Gazzetta ufficiale dello Stato ed entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione. Ciò significa che l'potrebbe essere ...

