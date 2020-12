Secondigliano, morta di Covid nell’inferno del Cardarelli: riesumata la salma di Giuseppina (Di giovedì 17 dicembre 2020) riesumata al cimitero di Secondigliano la salma di Giuseppina Liccardo, la 45enne morta di Covid all’ospedale Cardarelli lo scorso 12 novembre e passata alle cronache per i disperati messaggi vocali inviati ai familiari i giorni prima del decesso. Napoli, riesumata la salma di Giuseppina Liccardo Il calvario dela donna era cominciato lo scorso 2 novembre, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 17 dicembre 2020)al cimitero diladiLiccardo, la 45ennediall’ospedalelo scorso 12 novembre e passata alle cronache per i disperati messaggi vocali inviati ai familiari i giorni prima del decesso. Napoli,ladiLiccardo Il calvario dela donna era cominciato lo scorso 2 novembre, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

