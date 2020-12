Sceglieva a caso le sue vittime | morto di covid il ‘mostro dei treni’

Leggi su chenews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Donato Bilancia, il “killer dei treni” , èper delle complicazioni legate al coronavirus. È stato uno dei più sanguinari d’Italia. Non si era mai pentito Donato Bilancia, ne aveva mai ammesso le sue colpe. Eppure è stato uno dei killer più efferati della storia d’Italia, avendo ucciso dichiaratamente 17 persone. Era stato per questo condannato a 13 ergastoli e 16 anni per anche un tentato omicidio. Si è spento oggi nel carcere Due Palazzi di Padova. A tradirlo e condurre le forze dell’ordine all’arresto fu un solo, fondamentale indizio: la Mercedes nera che utilizzava per tutti i suoi spostamenti. LEGGI ANCHE >>> Fidanzati uccisi a Lecce, isolamento finito per il killer: Rischia aggressioni LEGGI ANCHE >>> Ragazza assolda killer nel web per compiere un terribile compitole ...