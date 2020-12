Rai: Ranucci a sorpresa in Vigilanza, scontro con FdI su Meloni e Marsilio (2) (Di giovedì 17 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) su Notizie.it.

(Adnkronos) - Da un lato Daniela Santanché e Federico Mollicone, che hanno ribadito l'esistenza di un "metodo Report" che si base sulla "manipolazione" e sul "giornalismo a tesi", dall'altro Ranucci c ...

Ranucci (Report) in Vigilanza Rai zittisce la destra che si lamentava delle sue inchieste

FdI aveva accusato Ranucci di aver riportato notizie false sul caso Marsilio. Michele Bordo, Pd: "Critiche pretestuose della destra dimostrano quanto sia serio e scrupoloso il lavoro di Report" ...

