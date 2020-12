Previsioni meteo 18 dicembre: che tempo farà domani? Scoprilo con noi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le Previsioni del meteo per domani venerdì 18 dicembre. Scopri che tempo farà domani, se piove o c’è il sole e le temperature Nuvole e pioggiaNella giornata di venerdì 18 dicembre l’Italia il clima sarà irregolare: ci saranno zone dove tornerà la pioggia ed altre in cui invece continuerà il bel tempo. Non tutti, dunque, potranno stare tranquilli. Per quel che riguarda le temperature invece, venerdì sarà ancora una giornata abbastanza gradevole considerando che la prossima settimana inizierà l’inverno. Sia in termini di temperatura minima che di quella massima, ci si aspetta un livello medio stazionario. Andiamo a scoprire dunque quali saranno le zone colpite dalla pioggia e quelle che invece potranno godere ancora un po’ di una ... Leggi su instanews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ledelpervenerdì 18. Scopri che, se piove o c’è il sole e le temperature Nuvole e pioggiaNella giornata di venerdì 18l’Italia il clima sarà irregolare: ci saranno zone dove tornerà la pioggia ed altre in cui invece continuerà il bel. Non tutti, dunque, potranno stare tranquilli. Per quel che riguarda le temperature invece, venerdì sarà ancora una giornata abbastanza gradevole considerando che la prossima settimana inizierà l’inverno. Sia in termini di temperatura minima che di quella massima, ci si aspetta un livello medio stazionario. Andiamo a scoprire dunque quali saranno le zone colpite dalla pioggia e quelle che invece potranno godere ancora un po’ di una ...

