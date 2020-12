Pietro Fittipaldi si prepara ad un ritorno in IndyCar

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il brasilianosi appresta ad unindopo aver debuttato le ultime due prove del Mondiale di F1 2020. Il nipote dell’ex campione del mondo Emerson ha corso con Haas il Gran Premio di Sahkir e la successiva competizione di Abu Dhabi al posto del francese Romain Grosjean, infortunato dopo il terribile incidente avvenuto nel primo giro del GP del Bahrain. Ai microfoni del sito americano ‘RACER’, il 24enne nativo di Miami ha affermato in merito alla breve esperienza in F1: “Erano passati nove mesi da quando avevo guidato un’auto da corsa. Erano 12 mesi che non salivo su una monoposto di Formula 1. Volevo assicurarmi di essere pronto con tutte le procedure in Bahrain”, Ci sono delle piccole cose a cui non ero abituato, quindi non potevo davvero sentirmi a mio agio. Ad Abu Dhabi è stato tutto ...