"O è un pagliaccio o sa qualcosa e non lo dice": Sallusti, un drastico sospetto su Renzi (Di giovedì 17 dicembre 2020) In prima pagina sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha dato del "pagliaccio" a Matteo Renzi, "The clown". E di Renzi e di quel titolo se ne parla a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, su La7, dove ospite in collegamento c'è Alessandro Sallusti, il quale ribadisce che far cadere Giuseppe Conte è un dovere politico perché "il governo è totalmente paralizzato. Via il dente via il dolore". Dunque, sul leader di Italia Viva: "Penso che se si è spinto così in là sulla crisi di governo, non credo sia così pazzo da aprire una crisi al buio. Un'alternativa da qualche parte deve esserci. Non penso che sarebbe drammatico se cade un buon governo durante la pandemia". Infine, Sallusti su Renzi aggiunge: "Se Renzi si è spinto così in là è davvero un suicida, kamikaze o clown come ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) In prima pagina sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha dato del "" a Matteo, "The clown". E die di quel titolo se ne parla a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, su La7, dove ospite in collegamento c'è Alessandro, il quale ribadisce che far cadere Giuseppe Conte è un dovere politico perché "il governo è totalmente paralizzato. Via il dente via il dolore". Dunque, sul leader di Italia Viva: "Penso che se si è spinto così in là sulla crisi di governo, non credo sia così pazzo da aprire una crisi al buio. Un'alternativa da qualche parte deve esserci. Non penso che sarebbe drammatico se cade un buon governo durante la pandemia". Infine,suaggiunge: "Sesi è spinto così in là è davvero un suicida, kamikaze o clown come ...

ClaraMutsc : RT @Libero_official: '#Renzi un clown? Forse, ma non credo: sa che un'alternativa di #governo c'è, altrimenti non si sarebbe spinto così in… - Libero_official : '#Renzi un clown? Forse, ma non credo: sa che un'alternativa di #governo c'è, altrimenti non si sarebbe spinto così… - La7tv : #ottoemezzo @alesallusti commenta le ultime dichiarazioni di Matteo #Renzi: 'Si è spinto molto in là, o è un #clown… - lozirion : Ma quest'idea che chiunque faccia qualcosa debba farla esattamente come dite voi se no è un idiota/mitomane/pagliac… - rogermilano67 : Renzi, prima fa il pippone insegnato poi dichiara che i suoi ministri lasceranno se nn cambia qualcosa Conte proced… -

Ultime Notizie dalla rete : pagliaccio qualcosa Governo, Alessandro Sallusti: "Se Renzi si è spinto così in là o è un pagliaccio o sa qualcosa" La7 I nuovi fumetti DC Comics annunciati da Panini per febbraio 2021

I nuovi fumetti di DC Comics che Panini pubblicherà in Italia a febbraio 2021, con alcune anticpazioni per i mesi seguenti.

Platinette: “Tommaso Zorzi ha detto che mi prenderà a schiaffi”, il motivo dello scontro

La cosa che mi fa incaz*are e vi giuro che io sto tremando è che lui sputa sulle stesse battaglie che gli hanno consentito di andare in tv e fare il pagliaccio ... Io però ho qualcosa che ...

I nuovi fumetti di DC Comics che Panini pubblicherà in Italia a febbraio 2021, con alcune anticpazioni per i mesi seguenti.La cosa che mi fa incaz*are e vi giuro che io sto tremando è che lui sputa sulle stesse battaglie che gli hanno consentito di andare in tv e fare il pagliaccio ... Io però ho qualcosa che ...