Lockdown di Natale: "Sarebbe una vera catastrofe per l'economia" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Fenailp Sabato Pecoraro ha inviato al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte una richiesta affinchè nel prossimo Consiglio dei Ministri non si decida la chiusura totale, sull'intero territorio Nazionale di tutti gli esercizi commerciali, decretando l'Italia Zona Rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021. "Tale Decreto Sarebbe una vera catastrofe per l'economia italiana nel periodo più produttivo dell'anno". Il Presidente Pecoraro precisa: "La decisione di chiusura riguarderebbe soltanto il commercio tradizionale e non toccherebbe minimamente il commercio on-line che durante questi periodi di lokdown ha registrato un aumento significativo delle vendite pari all'81% in più rispetto al 2019, secondo i dati indicati da Nielsen e, anche se in questa seconda fase le ...

