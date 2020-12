Liberati i pescatori italiani sequestrati in Libia: in volo verso Roma (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questa mattina, 17 Dicembre 2020, le famiglie dei 18 pescatori di Mazara del Vallo rapiti in Libia e detenuti a Bengasi, hanno ricevuto un magnifico regalo di Natale. Gli uomini sono stati Liberati e al momento sarebbero in volo per raggiungere l’Italia. Una volta sbarcati a Roma saranno accolti dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Dopo oltre tre mesi la delicata vicenda dai risvolti diplomatici si è conclusa nel migliore dei modi. I 18 pescatori possono finalmente riabbracciare le loro famiglie e tornare alla vita di sempre. Sicuramente questa terribile esperienza non verrà dimenticata tanto facilmente e ci vorrà del tempo prima di superarla. Leggi anche –> Mazara del Vallo pescatori sequestrati ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questa mattina, 17 Dicembre 2020, le famiglie dei 18di Mazara del Vallo rapiti ine detenuti a Bengasi, hanno ricevuto un magnifico regalo di Natale. Gli uomini sono statie al momento sarebbero inper raggiungere l’Italia. Una volta sbarcati asaranno accolti dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Dopo oltre tre mesi la delicata vicenda dai risvolti diplomatici si è conclusa nel migliore dei modi. I 18possono finalmente riabbracciare le loro famiglie e tornare alla vita di sempre. Sicuramente questa terribile esperienza non verrà dimenticata tanto facilmente e ci vorrà del tempo prima di superarla. Leggi anche –> Mazara del Vallo...

