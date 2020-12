Inter, Conte esulta: “Vincere queste partite è un buon segnale…” (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'Inter conquista un successo prezioso in casa contro il Napoli. I nerazzurri accorciano ulteriormente il gap nei confronti del Milan, fermato a Genova da un ottimo Genoa. Ora la vetta dista solamente un punto e la squadra di Antonio Conte sembra aver ritrovato il vento giusto per veleggiare a tutta velocità.caption id="attachment 1064357" align="alignnone" width="3000" Conte, getty images/captionLE PAROLE DI ConteIl tecnico Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Non era un match facile. Penso che la partita sia stata molto tattica, ma non bellissima. C'è stato grande rispetto. Questi sono punti importanti. Con una squadra ambiziosa come il Napoli valgono sicuramente il doppio. Abbiamo sentito il peso di questa partita. Alla fine ci è venuto un po' di braccino ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'conquista un successo prezioso in casa contro il Napoli. I nerazzurri accorciano ulteriormente il gap nei confronti del Milan, fermato a Genova da un ottimo Genoa. Ora la vetta dista solamente un punto e la squadra di Antoniosembra aver ritrovato il vento giusto per veleggiare a tutta velocità.caption id="attachment 1064357" align="alignnone" width="3000", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Antonioanalizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Non era un match facile. Penso che la partita sia stata molto tattica, ma non bellissima. C'è stato grande rispetto. Questi sono punti importanti. Con una squadra ambiziosa come il Napoli valgono sicuramente il doppio. Abbiamo sentito il peso di questa partita. Alla fine ci è venuto un po' di braccino ...

