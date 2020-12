(Di giovedì 17 dicembre 2020) “A noi piacciono. Èil”. Se prima poteva venire il dubbio, ora, con queste parole accompagnate da una foto pubblicata sui social, l’ormai celebre agenzia di pompe funebriscatena definitivamente l’ironia suiper iposizionati nel centro di. Sì, perché basta un rapido colpo d’occhio per cogliere la somiglianza tra la loro forma e quella di un’urna funeraria. E, neanche a dirlo, si è subito scatenata l’ironia. È stata la sindaca della Capitale,, a presentarli ufficialmente su Facebook: “Ecco iin ferro che sostituiranno nel centro storico quelle orribili buste di plastica trasparenti appese. Questa mattina ...

clikservernet : I nuovi cestini per i rifiuti di Roma sembrano urne funerarie, Taffo a Virginia Raggi: “È proprio il nostro stile” - Noovyis : (I nuovi cestini per i rifiuti di Roma sembrano urne funerarie, Taffo a Virginia Raggi: “È proprio il nostro stile”… - Rocco_italiano2 : - BrunoRonchetti : RT @giure99: Roma, la sindaca Raggi riempie l’Urbe di urne cinerarie Nell’anno orribile 2020, che fa registrare il record dei morti, come… - CatelliRossella : Mamma che orrori ! Roma, i nuovi cestini dei rifiuti sono simili a urne. Sui social: 'Le ho viste un po' più piccol… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi cestini

Una squadra dei vigili del fuoco di Suzzara è subito intervenuta e con una piattaforma munita di cestello di sicurezza ... proprietario dell'abitazione, non è nuovo a situazioni simili.Enrico ChillèVirginia Raggi presenta i nuovi cestini e l'improbabile design scatena l'ironia degli utenti, romani e non. «Ecco i nuovi cestini in ferro che sostituiranno quelle orribili buste ...