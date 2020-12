Gazzetta | quando Insigne fa il “capuzziello”

Leggi su ilnapolista

L'insulto di Lorenzo all'arbitro Massa di ieri ha destato scalpore. Ma di recente, come ha notato La dello Sport nell'edizione online, il capitano del Napoli si è lasciato andare ad atteggiamenti "arroganti e prepotenti", da "" come è stato definito L'espressione è tipicamente napoletana e viene associata alla persona che cerca di far valere le proprie ragioni con atteggiamenti arroganti e prepotenti. Ecco, in alcune circostanze, si è comportato in questa maniera e quel suo modo di fare è stato persino apprezzato, associandolo ad un carattere deciso. Ma in merito al comportamento di ieri non ci sono scusanti. Il "vaffa" urlato in faccia a Massa dal capitano del Napoli resta un'ingiuria grave e non esistono attenuanti, non c'è difesa che tenga.