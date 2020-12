Fittipaldi | tra Formula Uno e Indycar

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Pietroè stato uno dei 22 piloti a prendere parte alla stagione 2020 dellaUno. Il brasiliano, chiamato per sostituire Grosjean, ha disputato le ultime due gare del mondiale diUno. Terzo pilota del team Haas,ha rilasciato un’intervista per Racer.com, nella quale spiega il suo debutto in F1 e fa chiarezza sul suo futuro.: l’esperienza inUno Ha dovuto prendere il posto di Grosjean in occasione del gran premio di Sakhir. Pietro, nipote del due volte campione del mondo Emerson, è stato scelto dal team principal della Haas per disputare le ultime due gare del mondiale. Il pilota, nella sua intervista per Racer.com ha parlato così della sua esperienza in F1: “Era passato un anno dall’ultima volta ...