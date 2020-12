Covid-19 Orietta Berti rassicura i fan ‘Stiamo recuperando’ (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ora va decisamente meglio, Orietta Berti, si avvia al pieno recupero dopo essere risultata positiva al Covid-19 due settimane fa. L’artista aveva allertato i fan avvisandoli della sua positività poi l’inevitabile silenzio. Oggi è di nuovo riapparsa sui social appunto per rassicurare tutte le persone che le vogliono bene. Non deve essere stato comunque facile, visto che nel suo posto su Instagram ammette di essersi preoccupata molto per le condizioni del marito, Osvaldo, che ora però starebbe migliorando. Orietta Berti positiva al Covid-19 ‘Sono a casa sotto controllo medico’ Il post su Instagram con cui commenta le sue attuali condizioni di salute: Care amiche e cari amici – ha scritto la Berti – Io e la mia famiglia stiamo recuperando e piano piano ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ora va decisamente meglio,, si avvia al pieno recupero dopo essere risultata positiva al-19 due settimane fa. L’artista aveva allertato i fan avvisandoli della sua positività poi l’inevitabile silenzio. Oggi è di nuovo riapparsa sui social appunto perre tutte le persone che le vogliono bene. Non deve essere stato comunque facile, visto che nel suo posto su Instagram ammette di essersi preoccupata molto per le condizioni del marito, Osvaldo, che ora però starebbe migliorando.positiva al-19 ‘Sono a casa sotto controllo medico’ Il post su Instagram con cui commenta le sue attuali condizioni di salute: Care amiche e cari amici – ha scritto la– Io e la mia famiglia stiamo recuperando e piano piano ...

